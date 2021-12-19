古代皇帝貴為萬人之上的九五至尊，平時的生活不但不愁吃穿，還相當華麗奢侈，這種能夠掌握權勢、金錢的位置，自然有許多人覬覦。根據復旦大學歷史地理研究所張宏杰博士統計，從秦始皇到清朝末代皇帝溥儀，共611位皇帝中，不得善終的人就有272位，非正常死亡率高達44%，平均壽命甚至不到40歲，究竟背後的原因是什麼呢？

綜合陸媒報導，歷史上皇帝的死因百百種，像是北魏孝文帝元詡被親生母親毒死、西漢前少帝劉恭被奶奶害死、夏景宗李元昊被兒子砍傷後身亡、東晉孝武帝司馬曜被宮女悶死等，更不乏有被武將、士卒所殺的皇帝。不過皇帝明明掌握大權，被他們信任的人，無論是皇親貴族還是文官武將，都能夠雞犬升天，為何還會有這麼多人想要把他們殺死呢？

在《二十四史》中，各朝代史家往往將原因歸咎於皇帝的行為荒淫無道、有違綱常名教，像是隋煬帝楊廣在《隋書》裡就被批評為「荒淫無度，法令滋章，教絕四維，刑參五虐，鋤誅骨肉，屠剿忠良」，然而綜觀所有皇帝的一生可以發現，其實道德敗壞並不是他們不得善終的必要條件，頂多可以說是原因之一。

事實上皇帝最大的威脅便是大臣、宰相，歷史上曾出現過許多權臣，不但控制朝廷，連皇帝也變成傀儡，甚至為了奪位而「出手」，因此處理好君權、相權之間的關係，一直都是皇帝重要的課題，像是漢武帝劉徹就建立「內朝」，以削弱相權、鞏固皇權，另外他在位53年期間，丞相就換過13位，且每個人雖出身不低，但幾乎不是外戚勳貴，並沒有龐大的政治勢力，自然無法對皇帝造成太大的威脅。

當然也不是所有皇帝都是為人所殺害，身為一國君主，他們每天都有繁多的政事要處理，幾乎365天全年無休，長期高壓的工作之下，身體很容易就會被拖垮；也有皇帝因為沉迷酒色之中，導致英年早逝，或是由於實施暴政而造成人民揭竿起義，暴君最終遭到推翻、死於非命。