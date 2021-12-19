隨著鋒面、冷氣團接續報到，不少民眾紛紛將厚重的棉被拿出來保暖禦寒，甚至也有人會再加一件毛毯，一次蓋兩件，不過兩件究竟要怎麼蓋才會最保暖？日本專家給出解答。

為了抵禦寒冷的天氣，許多人會一次蓋兩件棉被，但是要怎麼蓋，保暖效果最好？一名專門研究睡眠的中山明峰醫師，接受日本東海電視台訪問時指出，許多民眾會一次蓋上羽絨被和毛毯禦寒，但是蓋法不同，保暖程度也有所差異。

中山明峰表示，羽絨被具有良好的感應體溫功能以及膨脹特性，直接接觸人體則保暖度最好，如果在羽絨被和身體之間加上一件毛毯，就會阻斷感熱特性，因此如果在羽絨被外頭多加一件毛毯阻隔冷空氣，被子內就會更加溫暖。

如果覺得這樣還不夠保暖，中山明峰建議可以直接將毛毯鋪在床鋪上，並將羽絨被蓋在身上，如此一來，身體釋放的熱量會傳導至毛毯那端，保暖效果最佳。

除此之外，中山明峰也提出了冬天睡覺時的3點注意事項：

1、注意肩膀和頸部的保暖：

裸露在被子外的肩頸部位如果沒有好好保暖，就很容易乳酸堆積，造成肩頸僵硬，甚至影響血液傳送到腦部，因此建議要做好肩頸部位的保暖。

2、注意溫差：

鼻子對於溫度變化相對敏感，容易在睡覺時鼻塞、流鼻涕，導致睡眠品質不佳，建議將房間溫度設定在20至24度之間，避免溫差過大。

3、睡覺時別穿戴襪子和手套：

人體四肢是用來散熱調節體溫的地方，如果包得太緊，反而會影響體溫調節，因此如果真的要穿戴襪子和手套的話，就必須選擇透氣度較好的材質。