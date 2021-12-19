大陸河南一名25歲的貌美正妹，因為家裡遭逢巨變，2020年不得已拍影片「賣身救父」，聲稱只要有人能出40萬（人民幣，以下同，約新台幣175萬元）就嫁給對方，在網路上掀起熱議，如今一年過去了，她的現況也格外引人注意。

綜合陸媒報導，25歲女孩馮雙雙從小出身在農家，家庭經濟窮困潦倒，媽媽因為不想再這樣下去，最終拋家棄子，離他們而去，只剩下爸爸咬牙打粗工，拉拔3個孩子長大。身為家中長女的馮雙雙因為不捨得爸爸太過勞累，早早就輟學，到城裡打工貼補家用，原以為生活慢慢漸入佳境，不料爸爸卻罹患急性腎病綜合症，需要長期依靠醫療器材、藥物治療，才能保住性命。

為了籌措龐大的醫藥費，馮雙雙無奈之下做出了重大決定，並拍了一支影片，聲稱只要有人願意給40萬替爸爸治病，自己就嫁給誰。影片曝光後隨即引來高度關注，不少人相當同情她的遭遇，並被她的孝心感動，但是也有人認為她拿婚姻做交易的行為相當不可取，甚至質疑影片的真實性。

後來有部分網友實地考察後發現，馮雙雙家裡確實狀況不好，紛紛對她施以援手，在不少愛心人士的幫助下，馮雙雙很快就湊齊給爸爸治病的40萬元，更為此而深深感動，承諾會在未來將錢通通還回去。如今一年過去了，這中間她也曾經還錢給當時的捐款人，但那些好心人知道馮雙雙家裡經濟窮困，都表示不要她歸還。

馮雙雙的爸爸病情也逐漸好轉，但是對於女兒拿婚姻當作籌碼，他感到相當自責，並要女兒答應，日後無論遇到什麼困難，都不准再拿婚姻當作交換條件，因為他無法接受女兒失去一輩子的幸福。現如今的馮雙雙生活也步入正軌，回到工作崗位繼續努力工作，希望早一點讓家裡人過上好日子，並且在行有餘力之時回饋社會。