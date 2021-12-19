古代封建社會，女人毫無地位可言，只不過是男性的附屬品，男子只要有錢有勢就能妻妾成群，皇宮更是如此，眾所皆知，帝王後宮佳麗三千，不少女子為了取悅皇帝可謂煞費苦心，無所不用其極，有些人還長年服用藥物，獨攬聖恩。

根據《搜狐網》報導，在經典的清宮劇《甄嬛傳》中，安陵容就是使用具有催情作用的「息肌丸」，將其塞到肚臍眼裡融化到體內，會使人肌膚肌膚勝雪，雙眸似星，散發出迷人的香氣，不只女人聞了都會醉倒，男子更是無法自持。歷史上著名的美女趙飛燕就曾用過息肌丸，將漢成帝迷得神魂顛倒。但此藥物有毒，長期使用毒素會滯留在任督二脈，令女人終生不孕。

第二種是「大蒜」，俗話說，吃肉不放蒜，營養少一半，大蒜具備多種營養，不僅防癌、增強消化系統的免疫能力，也能預防心血管疾病，並且具有殺菌功效，雖然大蒜的氣味難聞，但是因為非常滋補，古人也會吃大蒜補身體。

第三種則是「龍涎香」，《稗史彙編》記載，「龍涎本無香，其氣近於臊。白者如百葯煎，而膩理極細；黑者亞之，如五靈脂而光澤」，後來龍涎香被製作成昂貴的香水，散發著獨特的香氣。由於龍涎香的功用特殊，儘管價格高昂，但不少有錢人依舊願意重金購買，他們將這些龍涎香磨碎，加入熱飲中，當作飲品喝掉，之後口中便會散發出迷人的香味，讓人情不自禁。