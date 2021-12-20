運動中有項核心任務是了解動物權理論為何仍然如此邊緣化。為什麼一般大眾逐漸接受福利主義式（例如《加州2號法案》）與生態整全式（例如瀕危物種立法）的改革，卻仍執拗地抗拒動物權？既然認可動物是生命、苦難在道德上有意義，為什麼走到下一步這麼困難：承認動物有道德權利，不能為了人類目的而當成手段使用？

我們可以想到許多抗拒的原因，比方說根深柢固的文化傳承，西方與多數非西方文化在好幾世紀以來，均預設動物在普世道德位階中低於人類，因此人類有權使用動物遂行其目的。世上多數宗教中都可以看到這種想法，也鑲嵌在我們許多日常的儀式與實踐中。克服文化傳承的重量是場艱困的戰爭。

還有無數基於自利的理由使我們抗拒接受動物權（AR）。儘管公民可能願意多付幾分錢取得更「人道」的食物或產品，他們還沒準備要完全放棄以動物為主的食物、衣著，或藥品。更甚者，動物剝削系統中有強烈的既得利益，當動物倡議運動開始威脅到這些經濟利益，使用動物的產業會動員起來貶斥動物權倡議者為激進分子、極端分子，甚至恐怖分子。

動物權前方有這些文化與經濟阻礙，廢止動物剝削系統的運動在政治上無能為力可能也就不足為奇，但我們相信問題有一部分也出在闡述動物權理論本身的方式。粗略地說，建構動物權論述的方式時至今日往往仍相當狹隘：即採取有限的消極權利表列，比較常見的包括不被擁有、宰殺、囚禁、虐待或骨肉分離的權利。但一般認為，這些消極權利對所有具主觀存在的動物均一體適用，換言之，只要動物有某種程度以上的意識或情識均適用之。

相對而言，動物權理論就我們對動物所負之積極義務卻著墨不深，此類義務諸如：尊重動物棲地，設計建築、道路與街區時考量動物需求，救援被人類非蓄意活動所傷害的動物，照顧馴化而依賴我們的動物。同理，動物權理論也幾乎未提及我們的關係性義務，其定義為：義務並非因動物的內在特質（例如意識）而來，而來自人類族群與動物族群間在特定時空脈絡下所發展出的關係。比方說，人類有意識地飼養經過馴化、須仰賴我們才能生存的動物，如牛或狗。相較於遷移到人類聚落中的鴨子或松鼠，我們對兩類動物負有不同的道德義務。但這兩種案例又有別於自然荒野中的動物，牠們與人類幾乎沒有任何接觸，我們因此也負有不同的道德義務。古典的動物權理論（ART）沒有掌握到，這些時空脈絡下的事實似乎也具有道德上的重要性。

簡言之，動物權理論著重普世的消極動物權，而忽略積極的關係性義務。值得注意的是，這與我們思考人類處境的方式相當不同。當然，所有人類都有某些不容侵犯的基本消極權利（如：不受虐待、不被殺害、未經正當程序不被囚禁），但大部分的道德推理與道德理論關注的不是這些普世消極權利，而是我們對其他群體的人類所負有之積極與關係性義務。我們要怎麼對待鄰居與家人？我們要怎麼對待共同生活的公民？我們有什麼樣的義務以彌補對內或對外的歷史不正義？不同的關係會產生不同的義務：關懷的、善待的、包容的、互惠的，或修復式正義。而我們的道德生活多半在嘗試理清這幅複雜的道德圖像，試圖判定哪類社會、政治與歷史關係會導向哪一些義務。由於我們與不同類動物在歷史上的關係有巨大的差異，我們與動物的關係可能也有類似的道德複雜性。

然而，動物權理論提供的道德圖像異常扁平，毫無特殊具體的關係或義務。某方面來說，動物權理論獨重不干涉的消極權利是可以理解的。欲譴責動物剝削的日常（且與日俱增的）暴力，基本權的不容侵犯性是不可或缺的前提。眼下迫切的任務是保障不被奴役、活體解剖、剝皮的消極權利。相較之下，重新設計建築與道路以包容動物，或就陪伴動物發展出有效的監護人模式等問題與挑戰，似乎可以再緩一緩。再怎麼說，如果動物權理論家很難說服一般大眾接受動物有消極權利，又進一步堅持動物可能也有積極權利，豈不是讓這場奮鬥更加艱困（Dunayer 2004:119）。

但動物權理論圈內獨重普世消極權利的傾向，不只是輕重緩急或策略的問題而已。就人類是否應該涉入與動物的關係，因而產生關懷、包容與互惠的關係性義務，圈內瀰漫根深柢固的懷疑主義。對許多動物權理論家來說，人類與動物產生關係的歷史過程本身的預設就是剝削性的。馴養動物的過程包含為了人類需求而捕捉、奴役與飼養。馴養的概念本身便違反了動物的消極權利。若此預設為真，許多動物權理論家主張，結論便不會是我們對馴化動物負有特別義務，而是馴化動物這個類別應該消失。如同范西恩所言：

我們不應讓更多馴化的非人類產生，在此我講的不只是作為食物、實驗、衣著等等的動物，也包括我們的非人類同伴。……我們當然應該照顧已經生在世界上的同伴，但我們應該停止製造更多……，一邊說我們不義地對待馴化的非人類動物，一邊繼續容許飼養牠們，這一點都說不通。（Francione 2007）

(本文摘自《動物公民》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】只要是人，就應該擁有生存、行動自由的權利，這是我們現在認為的人權。那麼進一步想，貓狗、牛羊甚至麻雀等動物也有基本權利嗎？為什麼我們會覺得貓狗是寵物，豬是食物？

不論是寵物、經濟動物、野生動物，或是同樣居住在都市裡的城際野生動物，都與我們的生活息息相關，未來人類和動物之間的關係一定還會變得更加緊密，動物權利也變成我們不得不面對的重要議題。

本書嘗試透過既有的「人權」理論框架發展一套普世動物權理論。接著，作者再透過既有的「公民權」理論來解釋為什麼不同的動物有不同的權利。此處從「公民權」的定義與功能開始，並試圖分析人類與動物複雜的關係。第二部分作者更進一步說明，先前所提出的理論框架能如何應用在馴化動物、野生動物，以及城際野生動物（與人類社群互動密切可是沒有被馴化，比方說在城市中的老鼠、麻雀、鴿子等）。

【作者簡介】威爾•金利卡

安大略省皇后大學加拿大政治哲學研究主席，在政治哲學學界中享有盛名，主要研究自由主義、多元文化主義、公民權理論，以及動物權。於2004-2006年間獲選為美國政治與法律哲學學會主席。2014年獲魯汶大學榮譽博士學位。

蘇•唐納森

獨立研究者與作家，主要研究領域與金利卡相同，常常有合著學術論文。