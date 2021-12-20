馬來西亞一名男子和妻子結婚後，態度就突然大轉變，不但變得冷漠，2人也沒有任何親密互動，讓妻子感到相當困惑、難過，但男子表示自己有苦難言，因為他也是在婚禮當天才得知，原來他和妻子其實是同父異母的兄妹。

根據《中國報》報導，28歲的男子以慕依茲為名，在部落格「kuasaviral」發文曝光自己的窘境。慕依茲指出，自己在1年前和一名職業為宗教師的女子結婚，然而婚禮結束後，他就始終和妻子保持距離，沒有任何肢體接觸，更不用說進一步的親密行為。

妻子對於慕依茲突然轉變的態度感到非常困惑、傷心，還會在手機記事本裡記錄被丈夫冷落的痛苦，「為什麼我成了你妻子後，你就不再碰我了…為什麼每次我看你的時候，你都會把注意力轉移到別的事情上…」、「你從來沒有給過我…為什麼？我怎麼了？你有什麼問題？」，讓慕依茲看到後感到很有壓力且為難。

慕依茲透露自己其實也是有苦難言，事實上在婚禮當天，他的母親無意間看見他岳父岳母的合照，才得知岳父竟然就是自己的生父，這也代表他和妻子是同父異母的兄妹，「我當然不能『碰』妻子，因為我們身上流著相同的血」。

當年岳父得知慕依茲的母親懷孕時，不想要負責，於是告訴對方他已婚的身分，並給了幾百令吉要她去墮胎，而慕依茲也早在12歲的時候，就從外婆口中得知自己是被拋棄的私生子，只是擔心母親難過，才一直假裝不知道。如今面對娶了自己同父異母妹妹的窘境，慕依茲相當糾結，只能在部落格求助，「我們的婚姻合法嗎？」、「如果合法，我應該坦誠告訴妻子還是保持沉默？如果不合法，我該如何解決？幫幫我…」。