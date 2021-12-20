在影視作品中經常可以看到，古代男子身邊除了正妻以外，還會娶好幾名小妾，讓不少現代男性相當羨慕，但其實要擁有三妻四妾並不是件容易的事情，除了有法律規範以外，本身也要是上層社會人士、家庭經濟富裕，才有機會能夠納小妾。

綜合陸媒報導，古代各個朝代對於娶妻納妾幾乎都有嚴格的規定，就算貴為王爺，在納妾的數量上也是有所限制，漢代史學家蔡邕在著作中曾提及「卿大夫一妻二妾」，也就是一般的官員通常都只能迎娶最多3名妻妾，除非有特殊的貢獻，才可以娶到8名小妾。

就連社會風氣比較開放的唐朝也有明文規定，據《六典》記載，親王可以納妾12人、郡王及一品官可納10人、二品官8人、三品官6人等，而明代王爺則只能納妾2人。然而一般老百姓基本上都還是一夫一妻，除非有特殊狀況，否則是無法納妾的，《明律》中就有規定，只有40歲以上還沒有男嗣的男子才可納妾1人。

除此之外，古代重男輕女的觀念很重，導致男女人數比例失衡，很多普通人家無力扶養太多子女，因此若是發現生下的是女嬰，就會將她溺死，清朝時期甚至發展出「嬰兒塔」，父母將女嬰扔到塔內，任憑剛出生的孩子自生自滅。

在這樣的社會風氣與影響之下，有許多男性其實是沒有家室的「光棍」，明朝的浙江官員莊啟元曾記載：「金衢之民，無妻者半」，清朝更出現「十人之中，八無家室」的狀況，大陸社會學家費孝通研究也指出，民國初期有近2成男子獨身度日，可以見得單身者的數量真的非常龐大，連正妻都沒有，更不用說小妾了。