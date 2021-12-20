受到全球暖化以及人類侵略野生動物的原生棲息地影響，野生動物出沒於人類住宅區覓食的事件時有所聞，美國一名野生動物研究者就發現，有隻野熊將廢棄屋子當作冬眠的巢穴，進出全是靠著屋子底部的35公分小洞，影片曝光後震驚無數網友。

定居在美國加州的39歲Tahoe Toogee，多年來埋頭鑽研野生熊類的生活模式和習性，有一次他偶然發現，一隻體重約莫227公斤的野熊藏身在一棟廢棄的房屋裡，並且透過房屋底部僅35公分寬的洞口，來去自如。

有了這項驚人發現後，Toogee便在房屋四周架設攝影器材，24小時不間斷的觀察野熊的生活作息。後來發現野熊將撿來的樹枝和雜草鋪在洞口處，他才意識到，原來這隻熊打算將洞口當作冬眠的巢穴，度過漫長冬季。Toogee表示，這隻野熊是他2019年時在這棟房子裡發現的，後來他就開始記錄這隻熊的活動。

除此之外，攝影機也捕捉到野熊鑽出洞口的瞬間，只見牠重達227公斤的龐大身軀，像是能「伸縮自如」一樣，硬是從35公分寬的狹窄洞口鑽出，影片曝光後讓網友們驚呼連連，紛紛留言直呼「牠爬出洞口的那一幕真的嚇到我了」、「這麼大的體型怎麼能鑽進這麼狹窄的洞」、「原來是一隻伸縮自如的熊啊」、「我的天啊！這實在是太神奇了」。