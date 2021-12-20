土地是王朝的根基，為了王朝能長久傳承下去，幾乎所有帝王都會通過征伐開疆拓土，城池作為一種防禦性的建築，是用來保護百姓們的性命及財產安全，而城門就是唯一能進出城池的管道。不過外界不解，為何城門幾乎都是向裡開，而非向外打開呢？事實上，背後有很大的學問。

根據《搜狐網》報導，古代的門並非裝在門框上，而是插在門框內側上下、房屋內牆的「戶樞」上，「戶樞」在哪一側，門就往哪一側開。若是向外開的話，人們在外面就可以直接將門拆下，等於邀請竊賊來拆門；同理可證，城門若是向外開便如同虛設。

其次，在軍事考量上，如果將城門向外開，那麼在戰爭期間，當守城的士兵要關上城門時，不僅沒有任何遮蔽物，和敵軍的距離也會拉近，很容易就成為敵人的活箭靶。此外，敵人若在城門外放置阻擋物，那麼守城士兵就無法將門推開，城池上下所有的人就猶如甕中之鱉，插翅難飛。至於城門向內開的好處則是守城方要開要關都不必擔心遭到阻礙，城門也能抵禦敵軍來犯。

最後，城門向內開可以更好養護城門，因為古代城門多數是木門製造，上面鑲有銅釘增強防禦性能，但木門依舊難敵長年日曬雨淋，因此城門向內開時，木門就會被安置在城牆的門洞中，從而延長城門的使用壽命。再者，在正常情況下，城門打開時，可以儘量靠在牆內，減少人們通行的阻礙。

另外，多數城池外都還會設有護城河和吊橋，倘若城門向外開，勢必會卡住吊橋，造成打不開的窘境，因此大部分的城門都會是向內開的設計。