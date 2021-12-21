男女交往過程中，經濟能力也是擇偶的條件。泰國中部巴真府一名40歲男子，1個月前被女友嫌窮而分手，由於他仍非常想念對方，近日便用前女友的出生年分購買彩券，沒想到竟中了頭獎，獲得獎金600萬泰銖，此結果也讓他非常驚訝。

根據《中國報》報導，泰國碧差汶府一名40歲男子甘廊是一家銷售公司的員工，因工作需求搬到巴真府居住，先前他的女友嫌他太窮而分手，儘管事隔1個月，甘廊仍非常想念對方，近日便用前女友的出生年分買了2張彩券，總共花費200泰銖（新台幣165元）。

甘廊原本沒抱多大期望，直到本月16日下午，他與同事聊到樂透開獎時，發現號碼尾數竟與自己買的相同，便趕緊拿出彩券確認，發現其中一張中了頭獎600萬泰銖（約新台幣495萬元），由於泰國人中獎後，有將彩券拍照上傳社群媒體再到警局報案的習慣，因此甘廊在網路分享此經歷後，便前往警局備案做紀錄。

甘廊事後表示，他打算用這筆獎金償還150萬泰銖（約新台幣124萬元）的房貸，並捐出部分獎金做公益，希望可以回饋社會，剩餘的錢則存入銀行，另外，他也打算趁元旦假期探親時，準備一個驚喜給家人，日後他也會繼續努力工作。