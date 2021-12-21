馬來西亞一名男網友在家裡大掃除時，意外翻到姊姊的「高中情史筆記本」，裡面仔細列出每一任男友的姓名、交往與分手的日期和時間，在短短3年期間，姊姊的男友數量竟高達40人，甚至最多曾同時和13名男子交往，讓網友都嘆為觀止，直呼她根本就是「時間管理大師」。

Banyak gila pakwe dia pic.twitter.com/EoeiXd8baO — Andy (Taylor's Version) 🇲🇾 (@ANDYSAHLAM) December 2, 2021

這名馬來西亞男網友日前在家中大掃除，無意間翻到一本姊姊的筆記本，打開來一看，發現裡面記錄了姊姊在高中時期的戀愛經歷，從照片中可以看到，本子內頁清楚列出了對方的姓名、交往及分手的日期和時間，在高中短短的3年期間，姊姊男朋友的數量高達40人，其中年齡最大25歲，最小的則只有13歲。

更誇張的是，有很多段戀情都是同時進行的，她從2013年5月31日和Fikri確定關係一直到10月21日分手的期間，還同時和其他12名男子交往，一次腳踏13船；另外她在2013年1月29日晚上9點55分和Miju在一起，10分鐘後又和Irea確定情侶關係，而且才過了不到一天，她就和Miju分手，讓人相當好奇這一天到底發生了什麼事。

照片曝光後，網友們都感到相當傻眼，紛紛直呼太誇張，也笑說跟這麼多名男子在一起，難怪需要拿本子記下來，還有人開玩笑地稱推主的姊姊是「時間管理大師」；不過也有人懷疑推主的姊姊在從事「兼職女友（PTGF）」，筆記本上的內容很可能就是「客人記錄」。