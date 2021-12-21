澳洲昆士蘭北部一名男子日前去釣魚，在淡水河域中釣到一條鯊魚，當下他興奮不已趕緊收線，豈料戰利品卻被盯上，突然一隻鱷魚冒了出來，直接把鯊魚咬走，讓男子看了非常驚訝，他也將過程拍下來，表示他從未如此近距離目擊鱷魚覓食。

根據《衛報》報導，釣客約翰遜（Dan Johnson）週末到昆士蘭州的普羅瑟賓河（Proserpine River）釣魚，順利釣到一條小鯊魚，豈料在收線時，一隻約4公尺長的鱷魚潛伏在河裡，趁約翰遜不注意緩緩靠近，突然冒出將小鯊魚從魚鉤上扯下並吃進肚裡。

約翰遜提到，這一條鱷魚在當地小有名氣，牠經常咬走漁民放在河裡的捕蟹籠誘餌，由於牠的頭又大又寬，因此被當地人稱為「Boofhead」，約翰遜經常到該河岸邊釣魚，漁民曾多次提醒他要小心鱷魚出沒，豈料如今果真遇到鱷魚，約翰遜當下並不擔心戰利品被搶走，而是趕緊拿出手機拍攝。

約翰遜表示，「鱷魚來得太快，牠展示出生命的循環。我從未如此近距離看過鱷魚吃東西，我從Boofhead身上看到許多疤痕，這是牠每場戰鬥所留下的痕跡」，他說鱷魚雖然恐怖，但人類還是要學習尊重自然界裡的動物，遇到牠們時不要太靠近，一來是保護自己也是保護動物，更不要嘗試餵食。