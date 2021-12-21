鯊魚天性兇猛，是海洋中的頂級掠食者之一，不少生物看見牠們都避之唯恐不及，然而近日外國動物學家首次發現，外表看似憨厚可愛的豹海豹，竟會主動出擊狩獵鯊魚，並將牠們吃下肚。

根據《衛報》報導，長年研究豹海豹（Leopard Seal）的動物學家克里斯塔（Krista van der Linde），日前和研究團隊在豹海豹的排泄物中發現鯊魚的殘骸，而且豹海豹身上也有和鯊魚戰鬥過的傷痕，種種跡象都顯示，豹海豹會以鯊魚為食，而且是主動出擊獵殺後進食，而不是等到牠們死亡才吃掉遺骸。

克里斯塔對於這項結果感到非常震驚，不過很快地，研究團隊又有新的發現，除了一般的鯊魚以外，象鯊以及幽靈鯊也是豹海豹的獵物之一，這些鯊魚有很大的尖刺以保護自己，但研究團隊在豹海豹身上找到相關的傷口，有時候尖刺甚至會直接插在豹海豹的臉上。

克里斯塔透露，目前尚不清楚豹海豹為何會冒著極大風險獵捕鯊魚，「或許鯊魚身上有我們不知道的營養，受到豹海豹的歡迎」。事實上在過去，學界普遍認為豹海豹是以企鵝或其他海豹為食，這項發現打破了大眾對豹海豹的想像，克里斯塔也說：「很少看到掠食者以其他掠食者為食，這很可能對食物鏈產生影響」。