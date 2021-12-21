日本北海道擁有豐富自然美景，吸引不少攝影師前往拍攝。一名網友日前到北海道拍雪景，並將照片分享至推特，只見畫面中一隻狐狸竟站在雲上，但仔細看會發現，這是視覺錯覺所造成，讓不少網友直呼好夢幻。

日本近日受到最強寒流影響，各地超過662個觀測點，都出現零下低溫，其中北海道氣溫更是降到零下20度，許多地區白雪皚皚。根據日媒「Jタウンネット」報導，一名網友「biei_photo」近日在推特分享一張照片，背景是一片藍天，而底下則是白色積雪，天地幾乎融為一體，乍看之下彷彿是雲端。

當時正好有一隻赤狐剛好路過，原po形容狐狸好像是「走在雲層上」，而該張照片拍攝於北海道美瑛町，當時他在路邊正對山丘拍攝，在雪地和天空的交界處，剛好出現雲彩，因此界線變得很模糊，才會形成這一幕美景，又恰好有狐狸經過，也為這幅景象增添夢幻感，此外他也補充，自己當時周圍白雪一片，彷彿身處銀白世界。

不少網友表示，「狐狸乍看之下，好像在天上飛」、「把寬廣的感覺拍出來了」、「這個畫面真的是太不現實了，完全被吸引到」、「不跟我說這是真的，還以為是繪本裡的圖，這張照片太漂亮了」。