猴子竟會報仇？印度馬哈拉施特拉邦一個村莊出現猴子殺狗的恐怖狀況，當地人表示，一隻幼猴被狗群咬死後，這近3個月來，就不斷出現猴子報復狗的情況，牠們會把狗拖到樓頂或樹上再從高處扔下，近日「兇手」順利被捕，下場也跟著曝光。

印度出現猴子摔狗的行為，造成當地民眾人心惶惶。(影片來源/YouTube/ETV Andhra Pradesh)

綜合印度媒體報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一個村莊居民索納瓦尼（Radhakishan Sonawane）指出，先前一隻幼猴被狗群咬死後，有2隻猴子就開始進行報復，而且持續3個月，「小狗被帶往高處，在沒有食物和水的情況下死亡，有的則是從高處墜落」，有居民曾試圖攔阻，過程中同樣也被猴子攻擊，讓當地居民相當恐慌，聲稱有250隻小狗死亡，但數量目前存在爭議。

一名護林員蒙德（Amol Munde）表示，目前他只接獲3至4隻小狗被殺死的通報紀錄，且過去就曾有猴子把幼犬帶到高處的狀況，不認為此為報復行為，「牠們可能是為了照顧小狗，過去經常看到猴子把幼犬放到屋頂或樹上，但猴子不會餵養，導致有些小狗因此餓死，有的則是為了逃走，從樹上墜落喪命」。

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many puppies have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p — ANI (@ANI) December 18, 2021

近日傷害小狗的2隻猴子順利被捕，未來將轉移到附近森林區放生，並不會被處死。不過猴子是否懂得報仇？2017年有科學家發表猴子的社交研究，他們對猴子的影片進行分析，其中包括攻擊行為，發現猴子確實有報復舉動，但村莊裡猴子帶走幼犬是否為了報仇，目前仍不清楚。