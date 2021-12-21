每個國家結婚時都有不同的習俗，像是傳統華人社會，女方家就會準備嫁妝，男方家則要準備聘金。近日越南一對夫妻舉行婚禮，新娘的公公除了給她一套黃金飾品以外，竟還送上2張價值50億越南盾（約新台幣606萬）的房契，和5億越南盾（約新台幣60萬）現金，讓網友羨慕不已。

胡志明市一對夫妻於日前舉辦婚禮，依照越南的傳統，夫家必須送新娘一套金飾，沒想到公公竟還準備了其他大禮。從TikTok影片中可以看到，新娘的脖子上掛著又粗又重的金項鍊，除此之外，公公還送上2張價值50億越南盾的房契，以及5億越南盾現金。

公公送完禮物後，笑著對新郎和新娘說：「我現在只有這麼多，你們隨便用吧」，由於賀禮太過貴重，讓這對新人相當興奮，賓客也都十分激動，主持人則配合現場熱鬧的氣氛，大喊道：「這2棟房子的價值一定還會再上漲！」，眾人聽完後紛紛送上掌聲。

影片曝光後，立刻引起網友熱議，大家都羨慕不已，紛紛留言：「公公也太好了吧」、「看來公公很想要早點抱金孫」、「哇！是50億的房契耶」；但也有人認為這家人根本是在炫富，「家裡有錢雖然是好事，但沒必要這樣炫耀」、「如果你用金錢當作婚姻的基礎，未來你也只會一直追逐金錢」、「這樣炫富實在不太好」、「沒必要這麼張揚吧」。