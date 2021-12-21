不少人喜歡看清宮劇，了解後宮妃嬪如何爭寵，只要一個閃失被誣陷，就可能被打入後宮，嚴重甚至因此喪命，不過身處後宮想擁有權力，可要靠等級晉升，在追劇時能發現，有些嬪妃會自稱「本宮」，但後宮並非人人都可這樣稱呼。

綜合陸媒報導，皇太極時期的後宮制度較為簡單，僅冊封「一後四妃」，除了立皇后外，就是關睢、麟趾、衍慶、永福四宮嬪妃，直到清世祖順治入關後，才開始有完善的後宮制度，人數也有所增加，宮裡有明朝留下的皇后寢宮「坤寧宮」，還另設東六宮及西六宮，合稱「東西十二宮」。

後宮制度如官位一樣有等級區分，依序是中宮皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴人、常在、答應等，在同等級的妃嬪中，兩字封號的比一字封號的妃嬪地位稍高，而三字封號則高於二字封號，另外，分封人數為皇后一人、皇貴妃一人、貴妃兩人、妃四人、嬪六人，貴人、常在及答應則不限人數。

而稱謂也限制，唯有嬪以上才能被稱做「娘娘」或「主子」，妃位以上可自稱「本宮」，不過本宮就代表「後宮的主人」，對談時自稱意旨對方身份比自己低，因此職等未到是不可以隨便使用，而且就算位處妃位，也不敢在自己宮殿外亂稱，若被皇后聽到，可能會被判處「以下犯上」的罪名，而貴人以下則稱呼職位，例如「某貴人」或「某常在」等，向上只能自稱「奴婢」或以自己的姓氏稱呼。