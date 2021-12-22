每個人與生俱來都有獨屬於自己的天賦，就連豬也不例外。南非一隻小豬原本待在屠宰場內，差點就要結束短短的一生，未料獲救後發現牠有繪畫的天份，從此這隻小豬便踏上藝術之路，牠創作的畫作深受各地收藏家喜愛，其中一幅畫甚至賣出高達2萬英鎊（約新台幣73.5萬）的價格。

'Pigcasso' sells painting for £20,000.



Pigcasso's talent was discovered when she was rescued by an animal shelter in South Africa and her owner describes her painting style as abstract expressionist 🐖🎨



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根據《UNILAD》報導，這隻具有繪畫天賦的小豬名叫「豬卡索（Pigcasso）」，原先待在南非開普敦一家屠宰場待人宰割，2016年被動物解放運動家喬安妮（Joanne Lefson）救出，並帶到「農場動物收容中心（Farm Sanctuary SA）」，喬安妮為豬卡索準備很多玩具，卻發現牠唯一不會吃掉或破壞的就是畫筆，似乎對於繪畫很有興趣，於是在喬安妮的幫助之下，豬卡索便走上了這條畫畫之路。

在這幾年的時間，豬卡索靠著用嘴咬畫筆，創作出400多幅作品，風格為抽象、華麗、強烈，作品完成之後，牠還會用鼻子沾上顏料，在空白處留下鼻印落款，為了不讓豬卡索誤食顏料而中毒，喬安妮幫忙準備的都是無毒的顏料，牠還有專屬於自己的畫筆。

豬卡索的作品受到許多人喜愛，不僅在柏林、倫敦辦過展覽，知名手錶品牌SWATCH還曾和牠聯名合作過，以豬卡索的作品作為手錶設計，藝術評論家奧爾索普蓋頓（Marjorie Allthorpe-Guyton）也稱讚牠相當有天賦。

而豬卡索的所有作品都放在官網上販賣，一幅名為《狂野與自由》的畫作被德國收藏家，以高達2萬英鎊的價格買下。喬安妮表示，豬卡索畫作所得除了支付牠的日常花費外，其餘都會捐贈給動物救援團體，讓更多動物都能夠像豬卡索一樣重獲自由。