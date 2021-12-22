俄羅斯一名首席修復師近日在修復一件貴族舞會禮服時，意外在袖子內發現一顆「詭異物體」，她出於好奇，伸出舌頭舔了一口，驚覺這竟是一顆軟糖，而且就算已經過了118年仍保持甜味，讓她相當驚訝，目前這顆軟糖已經被博物館收藏並於館內展示。

根據《每日郵報》報導，隱士廬博物館（Hermitage Museum）的首席修復師佳琳娜（Galina Fedorova）近幾個月以來，都在修復末代沙皇尼古拉二世的妹妹，亞歷山德羅芙娜女大公（Grand Duchess Xenia Alexandrovna of Russia）在1903年參加舞會時穿的禮服，這場舞會是為了慶祝羅曼諾夫王朝建立290周年而舉辦。

Restorers find FUDGE in ballgown worn by sister of Russia's last tsar https://t.co/iyxJIVqkzg via https://t.co/vUdCgfG4Zg — ⚘️🌿⚘️Salena Moffat⚘️🌿⚘️ (@lady_moffat) December 19, 2021

佳琳娜當時拆開不知道為何被縫起來的袖子，突然有一顆像是粉紅色小鵝卵石的東西掉到她手上，佳琳娜笑稱，自己靠著某種古老的本能，用舌頭舔了舔這顆不明物體，意外發現居然是甜的，因此推測它很可能是一種軟糖。不過一顆糖存放超過100年，難道不會壞掉嗎？經過實驗室分析，顯示這顆軟糖並沒有發霉，也沒有出現有害病菌，上面甚至還保留了女大公咬過的痕跡。

佳琳娜猜測，女大公可能偷走了舞會上的甜點，因為她在晚餐前就已經感到肚子餓，不過沒有地方能夠存放這顆軟糖，她才會在一時情急之下，將軟糖藏進袖子裡面，同時也方便她之後繼續拿出來偷吃。目前這顆軟糖已經正式被博物館保存和展示。