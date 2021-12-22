不少人都渴望能夠一夜致富，但變成有錢人以後的生活，似乎不如大家所想的那樣美好、輕鬆。英國一名女子17歲時成為最年輕的彩券頭獎得主，原本以為可以過上幸福快樂的生活，沒想到近日接受採訪時她卻表示，當年贏得鉅款後，讓她的人生變得悲慘且無聊。

根據《鏡報》報導，帕可（Jane Park）在17歲那年購買百萬歐元彩券（EuroMillions），並中了100萬英鎊（約新台幣3685萬）獎金，起初她十分享受花錢的樂趣，跟朋友度假、買車、買名牌服飾，還買了一棟大房子，但這種新鮮感消失後，隨之而來的是許多負面影響。

帕可透露，每當自己出門都有記者守在門外，或埋伏在她上班的地方，甚至還有人躲在樹叢中想偷拍她，而媒體的曝光帶來另一項嚴重影響「網路霸凌」，帕可成為眾多網友謾罵的對象，「人們留言對我說『去死吧』，我還收到硫酸攻擊的威脅，人們討厭我，但我只是一個想要被傾聽的女孩，我記得當時我的生活一團糟，跟我想像的完全不一樣」。

帕可原本以為中獎後自己就能變成受眾人矚目的名人，可以經常出席各種活動、走紅毯，然而實際上的生活卻和想像相差甚遠，「我一個人坐在大房子裡哭到睡著」。另外這樣的遭遇導致她變得很在意外貌，某次她到土耳其做提臀手術時差點喪命，儘管這次的經驗非常糟糕，帕可仍進行了第2次手術，「因為我再次厭惡自己的身體，而且必須頻繁出現在鏡頭前」。