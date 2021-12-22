現在有不少古裝劇都以清朝作為故事背景，常看的人就會發現，清朝的官員在叩拜皇帝的時候，都會先拍2下衣袖，之後才正式跪地請安，背後究竟有什麼意義呢？

綜合陸媒報導，由於滿人在入關以前為漁獵民族，經常在外騎馬射箭，為了減少手部受傷的狀況，他們便將袖子做長，袖口處則有寬大的護袖，因為形狀和馬蹄很像，所以又被稱作「馬蹄袖」，滿語為「哇哈」，平時滿人都會將馬蹄袖捲起來，只有在打獵或冬天的時候才會放下來，除了保護手部不受傷以外，還有保暖的作用。

等到滿人入關、建立清朝以後，外出打獵的機會就越來越少，但這種服飾特色依舊流傳下來，官員們也會穿著有馬蹄袖的官服，平常做事的時候，官員們就會將袖子捲起來，等到拜見皇帝或其他王公貴族時，才會把袖子放下跪拜，而拍袖子就是為了讓袖子自然垂下，又被稱作「放哇哈」，是一種獨屬於滿人的禮儀。

而拍袖子這個行為，除了有不忘本的意義以外，還代表官員除去身上的灰塵，以潔淨之身面見皇帝，表達了對於皇帝的敬重；也有說法稱拍袖子意指「兩袖清風」，身上沒有藏匿多餘的錢財，另外還可以說明身上沒有暗藏匕首等武器，不會做出對皇帝不利的事情，象徵對於皇帝的忠心。