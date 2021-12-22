結婚是一件喜事，但若是娶到不該娶的人、嫁到不該嫁的人，就會讓自己相當痛苦。沙烏地阿拉伯一名男子結婚6年都沒告訴家人，直到前陣子他才決定帶著妻小回家探望父母，未料父親見到媳婦時，驚覺對方竟是自己的前妻，由於這對夫妻無意間違反當地法律，所以被下令必須離婚，讓2人十分無奈。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯一名男子從小就離開家鄉，獨自在外打拚，成年後結婚也沒有告訴家人，6年以來他和妻子過著幸福快樂的生活，2人還生了一名兒子，直到最近男子才決定帶著妻子回去探望家人，沒想到這個舉動卻引發一起「家庭悲劇」。

當雙方見到面的時候，男子的父親嚇一大跳，看起來震驚且困惑，這時大家才得知，原來男子父親在10年前曾和「媳婦」結過婚，但2人的感情很短暫，結婚沒多久就以離婚收場，儘管如此，這名女子在法律上仍是男子父親的前妻。

根據伊斯蘭教義規定，女子和男方離婚後，不論是否有生子，都不能和男方的後代再婚，沙烏地阿拉伯皇家法院顧問、高級學者委員會成員阿卜杜拉（Abdullah Al Mutlaq）得知此事後，也下令這對夫妻因為違反教義，必須要離婚，讓2人感到相當痛苦且無奈，至於他們所生的兒子則是無辜的，可以被國家承認。