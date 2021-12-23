德國生物學家發現墨西哥蒂帕市一個硫化湖裡，有數10萬條魚在水裡共遊，並靠游動方式產生波動，起初讓科學家看了非常困惑，經過研究後發現，魚的行為是為了防止鳥類襲擊，如此聰明的防禦方式，也讓研究員直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，德國萊布尼茨淡水生態和內陸漁業所（Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries）生物學家先前在蒂帕市一個硫化湖裡，發現有數10萬條「野花鱂」（sulphur mollies）不斷在湖裡同步游動，以此掀起波浪，像是啦啦隊在跳波浪舞。

參與研究的生物學家比爾巴赫（David Bierbach）表示，「起初我們不太懂野花鱂在做什麼，之後才發現牠們在製造波浪，推測可能有什麼作用，而且牠們看到人也會有相同的反應」，進一步研究發現，湖泊附近有不少以魚為食的鳥類出沒，因此推測野花鱂是為了防禦，防止鳥類入侵。

而野花鱂製造的波浪重複性高且有規律，每平方公尺多達4000條魚參與行動，頻率約3至4秒製造一次波浪，時間長達2分鐘，以此增加鳥等待獵捕的時間，有些鳥不願等就會飛到其他地方捕魚，共同參與研究的生物學家克勞斯（Jens Krause）表示，「到目前為止，尚不清楚魚類最初如何發起這種防禦機制，只能確定這類的集體行為能夠有效提供保護作用」。