取名是一門學問，有些父母希望孩子特別、有好的發展，就會將希望寄託在名字上，但有時候反而弄巧成拙。大陸一名男童因為上學調皮搗蛋，而被老師懲罰要罰抄名字100遍，有趣的是，男童的姓氏雖然很簡單，名字筆劃卻非常多，讓他感到相當崩潰。

根據《網易新聞》報導，這名男童姓「一」非常特別，而且筆劃也很少，寫起來相當輕鬆，不過取名字卻是一件難事，父母在慎重思考後，決定替兒子取名叫做「一麟麟」，不但霸氣、有風度，麒麟在古代也是象徵著祥瑞的神獸，因此夫妻2人都十分滿意。

之後孩子一天天長大，開始學習寫自己的名字，某天他在學校調皮搗蛋被老師懲罰，要罰抄自己的名字100遍，讓他瞬間崩潰，因為光「麟」一個字就要23劃，2個字就要46劃，再加上姓氏，完整的名字高達47劃，罰抄100遍一共就有4700劃。

老師的懲罰很快就傳到男童父母耳中，2人都感到哭笑不得，沒想到當初認為寓意不錯的名字，竟會不小心「害了」兒子。事情曝光後，不少網友也都覺得很有趣，紛紛笑說：「被爸媽陷害了」、「父母可以幫忙一起罰抄嗎？」；但也有人認為罰抄名字這件事很沒有意義，簡直就是在浪費孩子的時間。