大陸近日瘋傳一段「昔日高考狀元流浪街頭」的影片，畫面中的男子曾是河南汝南縣的高考狀元，畢業於中國人民大學，如今卻在街頭流浪，讓人相當不解，男子表示自己只是想要過新的生活、追求新的信仰，才會選擇了這條和常人不同的路。

根據《搜狐網》報導，山東滕州一名趙先生在逛街時，偶然遇到一名流浪男子，由於他的行為舉止異於一般流浪漢，趙先生出於好奇便上前和他交談，並拍攝短片分享到網路上，沒想到有人認識這名流浪男子，指稱他就是河南省駐馬店市汝南縣1997屆的高考狀元常學福，且畢業於中國人民大學。

常學福的姑姑接受採訪時表示，當年高考滿分900分，常學福就考了800多分，原生家庭條件一般，只出了他一個大學生，而常學福畢業後先到北京工作，之後又在上海創業，賺了不少錢；2010年他卻突然回到家鄉，自己搭了一個棚子住，還在小村裡開設水果店，就這樣生活了7年，期間他也曾結婚且育有一名女兒，不過後來離婚了，女兒則跟著媽媽生活。

常學福的哥哥透露，弟弟以前就說過自己想要外出流浪，卻被家人們極力勸阻，但他還是相當堅持，並對哥哥說：「我和大家的想法不一樣，行為處事也不一樣，即使留下，可能你也接受不了我，我也容納不了你」，於是在2017年，他丟掉手機和曾經的住所，四處旅行、開始流浪生活。

至於弟弟如今在哪裡，哥哥也不清楚，2人最近一次聯絡還是在今年3、4月，常學福透過路人的手機打電話回家，在他流浪期間也曾經回過家，但只會待一段時間又離開，哥哥感覺常學福已經看破世事了，對金錢物質沒有慾望，也沒有必要被世俗束縛，「每個人的生活方式不一樣，沒有必要強求」。

從趙先生拍攝的影片中也可以看出常學福的人生態度，「成功與否不能用多少錢來衡量，比如我現在沒病，我覺得有一定的成功；如果我現在沒有災難，我認為有一定的成功；如果我平安健康，我覺得有一定的成功；有幸福感，我也覺得有一定的成功；如果哪天沒吃沒喝了，我覺得自己失敗了」，因此與其說他是在流浪，不如說是「遊歷」更為恰當。