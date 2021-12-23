海洋是非常神秘且廣闊的地方，有許多未知生物等待人們探索。日前美國加州海灘一名衝浪者發現一條外型詭異的怪魚，牠不但全身漆黑、接近球形，頭上還長有一條觸角，讓他嚇得立刻通知相關單位，研究人員看到照片後指出，這其實是一條生活在深海的「相模灣鞭冠鮟鱇」。

Rare find‼️ A Pacific #footballfish, one of the largest species of #anglerfish, washed ashore near Encinitas last Friday. Lifeguards notified scientists about the unique #deepsea creature, and Scripps scientist Ben @Frable was able to collect it for research and preservation. pic.twitter.com/nP76zzwBa4 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 14, 2021

根據《衛報》報導，日前聖地牙哥海岸的岩石間被人發現有一顆焦油球，然而當一名衝浪者走近查看後，卻驚覺這竟是一條外型詭異的不知名魚類，從照片中可以看到，這條魚全身漆黑、身形接近球形，張開的嘴巴裡長滿銳利的牙齒，除此之外頭頂上方還有一條可怕的觸角。

This footballfish is a mature female, measuring nearly 13 inches in length and weighing 5.5 pounds. 🏈🐡 Only 31 known specimens of this deep-sea species have been collected worldwide! pic.twitter.com/1m0cIfw2Ki — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021

加州大學聖地牙哥分校（Scientists at University of California San Diego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的研究人員表示，這其實是一條「相模灣鞭冠鮟鱇（Pacific Footballfish）」，牠們通常生活在650~2600英尺（約198~792公尺）的深海區域，對於人類來說十分罕見，自從首次發現以來，世界上只有31個相模灣鞭冠鮟鱇的標本，而且一條活的都沒有見過，因此科學家對於牠們也很不了解。

Footballfish are typically found at depths of 650 to 2,600 feet, said @Frable, but there is still much we don't know about these creatures. A different #footballfish was spotted at Black's Beach last month, but scientists weren't notified in time to collect it. pic.twitter.com/rI8Dqkzsi3 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021

然而這已經是今年第3條被沖上岸的相模灣鞭冠鮟鱇，是相當不尋常的狀況，科學家們忍不住擔心，是否是自然環境出現變化，或是這些魚出了什麼問題，但目前仍沒有證據可以解釋，這種魚類為何在今年頻繁被沖上海灘，檢查了目前蒐集到的屍體後，研究人員也稱，這些魚的身體完整，沒有任何損傷，也沒有中毒的跡象。