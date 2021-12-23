狗因品種不同，體型及成長速度也不一樣，有些狗小時候看起來體型小，但到了成長階段，牠們會暴風式抽高，甚至比成年人還大隻。日本一名網友養了一隻庇里牛斯山犬，經過6個月的照顧後，愛犬雖然還只是小狗，但已長成一隻巨犬，站起來時約160公分高，出乎主人的意料之外。

根據日媒「Jタウンネット」報導，一名網友@chouchou_the_g近日在推特上，分享愛犬的照片，只見他飼養的庇里牛斯山犬「丘丘」，站起來時竟比主人還要高，模樣宛如一頭北極熊，不過這一隻狗其實僅6個月大，還處於發育階段。照片曝光後，累積14萬人按讚，網友紛紛表示，「這繼續長下去，可能會長成一隻北極熊」、「既然沒辦法帶去散步，乾脆騎在牠身上好了」。

@chouchou_the_g提到，他從小就夢想養大型犬，因此才會飼養庇里牛斯山犬，目前愛犬只有6個月大，但站起來約160公分高，體重重達36公斤，由於愛犬體型非常大，也讓主人驚呼「我還是很難相信牠還只是一隻小狗，我更懷疑，自己是否能順利帶牠出外散步」。

庇里牛斯山犬一般稱作大白熊犬，或簡稱為大白熊，屬於歷史悠久的大型犬類，在庇里牛斯山脈部分地區和周邊法國南部等地用於放牧，主要工作是保護羊群，避免被熊或狼襲擊，雄性體長可長到69公分到81公分，雌性則能長到63公分至74公分。