嬰兒在牙牙學語的階段時，說出來的第一個字通常是「媽媽」或「爸爸」，因此做父母的也會特別期待。英格蘭肯特郡一名新手媽媽，日前錄下8個月大寶寶說話的影片，豈料他說的第一句話不是爸爸或媽媽，而是「好的，兄弟」，讓媽媽聽了哭笑不得。

根據《鏡報》報導，22歲新手媽媽卡門（Carmen Bish）與26歲丈夫帕森斯（Keiren Parsons）生下一個兒子波帝（Bode），目前已8個月大，日前他們在房間裡聊天時，突然聽到波帝在喃喃自語，因此便靠過去聆聽，還拿出手機拍攝，希望錄下孩子說的第一句話。

而卡門錄下波帝自言自語的影片後，之後便拿給他們的父母看，起初未聽懂孩子在說什麼，但再聽一次後發現，波帝說的第一句話聽起來像「好的，兄弟」，媽媽卡門笑著表示，「我又播放了一遍，大家都笑了出來，我沒想過他說的第一句話會是『好的，兄弟』」。

在家人慫恿下，卡門將影片上傳至抖音，沒想到竟引發討論，觀看次數超過200萬，也讓卡門非常驚訝。而過去也曾發生嬰兒「語出驚人」的事件，一名母親肖娜（Shawna）透露，她當時聽到女兒說的第一句話竟是「救救我，媽媽」時，就感覺不太對勁，因此帶女兒去看醫生，經診斷後得知她心臟有問題，所幸手術後已恢復健康，也因這句話讓女兒得救。