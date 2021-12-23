外出旅遊除了要玩得盡興外，舒適整潔的住處也是非常重要的事情。外國一名網友近日到飯店居住，只見她一進房間就立刻前往廁所，並用紙巾擦拭馬桶旁的地板，沒想到紙巾上竟沾滿灰塵和髒汙。影片曝光後引發網友熱議，不少人看到都覺得相當傻眼且震驚。

根據《鏡報》報導，外國女子艾莉莎（Alyssa）本身經營了一間清潔公司，經常會在TikTok上分享工作日常或打掃訣竅，而這份工作也讓她對環境整潔相當要求，因此每當艾莉莎到一個地方以後，都會進行「紙巾測試」，確認到底乾不乾淨。

近日艾莉莎上傳一段驚人影片，只見她進入飯店房間後，就立刻來到廁所，她先是將清潔劑噴灑在馬桶旁的地板，接著再用紙巾擦拭，沒想到原本應該被打掃得乾乾淨淨的磁磚竟積滿灰塵和髒汙，擦過地板的紙巾因此被染上深灰色，讓她忍不住感嘆：「我到飯店房間第一件做的事情就是『紙巾測試』，這就是為什麼我有信任問題，沒辦法相信任何人或任何事」。

影片曝光後，很快就引起網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過120萬，大家都十分傻眼且震驚，紛紛留言：「這就是我從不在飯店赤腳走路的原因」、「太棒了！我以後都會在行李裡放一瓶清潔噴霧，你引發了我的信任危機！」、「飯店需要雇用更多的員工，好讓他們有更多的時間可以把房間打掃乾淨！」。

這段影片甚至還釣出曾在飯店工作的前員工曝光內幕，「在飯店工作過的人都知道，清潔人員不可能對每個房間都進行深度清潔，時間太短，要清的房間卻太多」、「我在飯店工作過，只有20分鐘讓我們打掃一大堆房間」。