印度恰蒂斯加爾邦幾名村民日前發現，草叢裡有一名棄嬰，而她的身邊圍著7隻幼犬，進一步得知，女嬰被一條流浪母狗發現後，牠竟擔任起臨時保母，提供溫暖幫助女嬰度過夜晚低溫，超有靈性的舉動曝光，讓人看了非常感動。

根據印度媒體報導，恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）蒙格埃利區一個村莊裡，日前幾名村民準備工作時，經過一處草叢時聽到啼哭聲，在附近找到一名臍帶還未脫落的女嬰，身邊圍著7隻幼犬，隨後他們趕緊通報相關單位，女嬰立即被送往醫院檢查。

村民帕特爾（Munnalal Patel）表示，一隻流浪母狗發現女嬰後，便擔任起照顧她的工作，並讓幼犬圍在女嬰身邊，幫忙她保暖，若是沒有狗狗們提供溫暖，女嬰恐怕難以撐過寒冷的夜晚。當地協助動物救援組織「Jeev Aashraya」曝光現場照片，痛批女嬰的父母很不負責任，甚至比狗還不如。

救援組織痛斥，「女嬰的父母把孩子扔掉，所幸附近流浪狗充當臨時媽媽，幫助她度過寒冷的夜晚，免於受到其他流浪狗的攻擊，才得以活下來，她的父母簡直毫無人性」。女嬰被取名為「阿坎莎」（Akanksha），目前政府部門與警察單位正在尋找女嬰的親生父母。