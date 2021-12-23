抖音（TikTok）知名人妻網紅「小妞日常」，經常在網路上分享孩子們的生活趣事，沒想到卻驚爆放任12歲兒子要求年僅9歲的女兒全裸陪睡，還拍成影片PO網求粉絲抖內（Donate，贊助、捐獻），消息一出隨即引爆網友怒火，但她反批網友思想太骯髒。

綜合陸媒報導，大陸人妻網紅「小妞日常」育有一雙兒女，兒子「黑羔子」12歲、女兒9歲，不過女兒因為幼年時發燒的緣故，導致智力發展較遲緩，經常被哥哥欺負。近日卻被眼尖網友發現，妹妹自己睡時根本沒有裸睡習慣，但被哥哥要求陪睡時，就必須要全裸。

知名微博博主「國內外白富美吐槽」痛批，從「小妞日常」的影片可以看出，這個媽媽有些重男輕女，「媽媽以兒子和女兒吵架作為流量密碼，作品中好多次都故意製造矛盾；之後又被爆出哥哥要求妹妹全裸陪睡，是孩子也不能這樣吧！」

影片曝光後網友全氣炸了，紛紛留言砲轟「裸睡？12歲這個時候已經開始發育了吧」、「恕我直言，12歲小孩都會打飛機（打手槍）了」、「通常黑羔子這年紀的小孩都會對異性身體感興趣，媽媽的都不教一下嗎」；更有網友直指「自從有了流量之後，這家人就越來越不正常」。

輿論一出，「小妞日常」的抖音帳號已經被封鎖，但她不以為意，反而砲轟網友「自己的思想骯髒、自己腦袋不健康，還說別人，反思反思自己吧！」還抱怨自己只是拍影片賺點零用錢，想不到卻被檢舉，但同時她也宣稱之後會繼續拍影片，不會被輿論擊倒。

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