每當世界名曲〈給愛麗絲〉、〈少女的祈禱〉自窗外傳來，許多台灣人下意識就拎著垃圾往外衝。不過這個我們習以為常的文化，也在沖繩島上演！一名日本網友日前在推特上傳一段日本沖繩縣最西端的小離島「與那國島」的垃圾車影片，熟悉的旋律竟讓人有一種置身在台灣的錯覺。

日本網友「Hirotaka」日前在推特上傳一段自己拍攝的影片，並PO文寫道，「這是與那國島的垃圾車，跟台灣一樣，一邊收垃圾一邊播放著〈少女的祈禱〉，讓人聽了好興奮。沒想到以前在台灣常聽到的這段旋律，如今在隔著一片海的與那國島也能聽到！」

影片中可見，一輛從遠方駛來的白色垃圾車，一邊播放著世界名曲〈少女的祈禱〉，一邊沿路將地點的垃圾和回收物收走。

影片同樣吸引不少台灣網友關注，並指出除了〈少女的祈禱〉之外，台灣部分地區的垃圾車也會播放〈給愛麗絲〉，這兩首世界名曲可說是台灣丟垃圾的「兩大山脈」。另外也有網友指出，沖繩黑島則是播放不一樣的音樂，頗有「異世界」的感覺。

有別於台灣人一聽到〈少女的祈禱〉就聯想到要倒垃圾，在許多國家，經常是商人用來招呼民眾出來買冰淇淋所播放的旋律，過去就有一名住在台灣的澳洲男子哀怨表示，每次聽到〈少女的祈禱〉都很失望，因為在他認知中，只要〈少女的祈禱〉旋律響起就代表冰淇淋車來了，但沒想到來的竟是垃圾車。

眾所皆知，台灣的垃圾車音樂主要有貝多芬的〈給愛麗絲〉、與巴達潔芙絲卡的〈少女的祈禱〉，至於為何〈少女的祈禱〉會成為垃圾車的專屬鈴聲，是因為曾任衛生署長的許子秋恰好聽到女兒彈鋼琴時演奏起這首歌；而〈給愛麗絲〉則是從德國買進垃圾車時就帶有的音樂。