伊朗一隻4歲黑猩猩出生後就被母親棄養，之後交由德黑蘭動物園的獸醫師照顧，擔心牠長期與人類接觸，無法學習黑猩猩的社交技能，因此今年安排牠回歸自然棲息地，逐步學習與同類相處，豈料不過幾個月，牠就因意外被同類打死。

根據《每日郵報》報導，4歲黑猩猩巴蘭（Baran）出生不久就遭母親遺棄，成為孤兒的牠被發現後，輾轉進入德黑蘭的埃拉姆動物園（Eram Park Zoo），由於牠是早產兒，因此撫養起來並不容易，但經獸醫梅里安（Iman Memarian）親自餵奶、細心照料，巴蘭順利長大。

梅里安原本希望將巴蘭養大後，讓牠可以順利回到母親身邊，另外，也擔心牠未與同類接觸，缺少社交生活所需要技能，可能會影響健康發育，因此今年夏天先安排牠轉移到肯亞的「甜水黑猩猩保護區」（Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary），幫助牠學習社會化。

園方發言人當時表示，「黑猩猩屬於群居型動物，必須與社會群體一起生活，學習自然社交所需要技能」，此外，雖然埃拉姆動物園能夠撫養巴蘭，但他們還是決定將牠轉移到國際黑猩猩照顧中心，因為在那裡能提供更好的設備與環境，促進巴蘭身心健康。

巴蘭抵達保護區後，第一階段成功隔離90天，豈料到了第二階段，遠距離觀察同類時，牠卻因一時好奇而破壞門鎖，逃出隔離籠舍，並闖進一個黑猩猩家庭聚落，突如其來的訪客讓該家族備受威脅，因此出手攻擊巴蘭，保護區動物管理員發現後連忙介入，但牠已被打到重傷，最終不幸死亡。