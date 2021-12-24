寵物如同家人一樣，主人若是要離開了，也會放心不下牠們。大陸一名高齡9旬的阿嬤，日前覺得自己時日不多，又放心不下自己飼養8年的貓，因此一邊摸愛貓的頭一邊道別，並說著「奶奶就要走了」，短短30秒的對話充滿洋蔥，讓百萬人看了非常不捨。

根據《星視頻》報導，河北一名91歲的阿嬤覺得自己年事已高，未來的時間不多了，又擔心自己離開後，養了8年的白貓「白白」會難過，因此日前仔細交代愛貓要聽話，她躺在椅子上一邊摸貓，一邊說著「白白，我要以後不在了，你就見不到我了，你就聽姑姑的話啊，你要陪姑姑說話，奶奶活不了幾天了，奶奶就走了，就要去另一個地方」。

「白白」似乎也感受到主人的情緒，非常乖巧的窩在阿嬤的懷裡，好像祖孫在對談一樣，全程被一旁的家人拍下，並分享至微博引發討論，不少人看了非常難過，表示「這個歲數的貓什麼都懂，有可能也會跟著一起走」、「白貓最有靈性了，牠真的聽得懂，白白一定也希望阿嬤健康長壽」。

還有人分享親身經歷，「我家6歲的白貓也是很懂事，平時調皮搗蛋，還特別喜歡咬我，但從沒毀壞過東西，而且我身體不舒服或心情不好時，牠就會自己跑過來，撒嬌賣萌哄我開心」、「我的奶奶臨終前在醫院時，最放心不下的就是她的貓，每天問我們有沒有按時餵飯，有沒有買貓咪愛吃的豬肝，但奇怪的是，貓咪在奶奶住院沒多久就跑走了，以前牠也常到外面玩，但1、2天後就會回來，但這次卻再也沒回來」。