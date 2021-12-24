大陸一名56歲農民離婚後，透過網路交友同時曖昧173名女性，他的正牌女友得知後難以接受，更稱男友性慾旺盛，他們同居8天後就讓她受不了，而農民對此反駁，自己的精力沒有這麼旺盛，而且女友是為了錢而接近他的。

根據陸媒《網易新聞》報導，56歲尹姓農民沒讀過書，離婚後想找伴陪他度過後半生，透過網路認識其他女性，之後與一名郭姓女子交往，但日前女友向媒體指控他性慾太強，2021年2月她在網路徵婚平台認識尹男，對方當時主動私訊她，兩人聊得很投機，郭女認為感情不用再像年輕時一樣，需花很多時間去了解，因此就與對方約見面。

郭女表示，平時擔任保母工作，她離婚後也再尋找老實的伴侶，但兩人進一步交往後，她在尹男手機裡發現，男友與173名大媽聊天的記錄，她光是刪除這些帳號就花了好幾天，除此之外，尹男還經常主動私訊搭訕其它大媽，一次她到男友家時，發現男友竟與另一名大媽透過視訊裸聊，彼此互看私密部位。

郭女和尹男最終因為錢的問題，找上媒體幫忙調解。(圖翻攝自/網易新聞)

郭女更表示，交往後男友不再與其他女性聯絡，她就可以既往不咎，但同居後8天她就受不了，覺得男友性慾過強，有時一天提出2次的要求，雖然她能夠理解男友對性生活的需求，但如此頻繁確實出乎她的意料，也發現自己無法滿足對方，但考慮到對方不菸不酒，也試著去理解。

但尹男則反駁女友的說法，指自己精力根本沒那麼旺盛，也絕對沒有裸聊這件事，聊天對象與他都是快60歲的人，根本不可能做出如此齷齪的事情，另外，手機上173名女性的聊天記錄，有些是對方主動關注他，兩人也只是偶爾聊天，並沒有交往，反而是郭女有意圖的接近他。

尹男說到，兩人確定關係後，對方雖說不要聘金，但同居沒多久，郭女就開始討金飾，當時為了俘獲女友芳心，他也咬牙答應，不久郭女又說她生病住院，患婦科疾病需進行手術，要求他幫忙付醫藥費，他也給對方2萬元人民幣（約新台幣8.7萬元），認為郭女就是衝著他的錢而來，郭女則反駁，是為了考驗尹男是否真心。

尹男補充說，他為女友生病前後共花了3萬人民幣（約新台幣13萬元），豈料她出院後，就封鎖他的聯絡方式，尹男才驚覺自己被騙，之後為了尋找對方，還到警局調查，發現女友的姓名和年齡都是假的，如今他也要求郭女歸還當時支付的錢，但郭女則回應，這筆錢是尹男在交往期間自願贈予，因此不願歸還。

郭女更指，當時自己住院時，醫師告知她需摘除子宮，尹男竟說「那麼我的後半生就沒有幸福可言了」，讓她感到非常心寒，才驚覺男友非常冷血。目前兩人透過媒體調解，郭女願意退還5000元人民幣給尹男，兩人也從此不再聯絡。