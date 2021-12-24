許多人常說「貓咪是液體」，由於牠們骨骼構造特殊，能夠做出各種難以解釋的姿勢。國外一名網友日前PO出與愛貓的合照，只見貓咪被「穿心」，但牠仍好端端的看著鏡頭，形成非常詭異的畫面，其實是因貓身體非常軟，使眾人產生視覺錯覺。

根據日本媒體「grape」報導，一名網友@Francis__99日前在外國論壇Reddit，PO出一張姊姊與愛貓的合照，卻讓不少人驚呼，只見貓咪被抱在懷裡，但牠的身體像被穿破，人的手臂直接貫穿牠的心臟，搜奇的模樣讓人感到震驚，在網路上引發討論。

不少人表示「是有兩隻貓嗎？」、「這張照片再次證實，貓咪就是液體」、「可能是人手造成的錯覺」，還有人認為，這是合成的照片，對此有網友畫出「照片結構分析圖」，解釋有些貓的毛非常多，而且又很蓬鬆，乍看之下好像很大隻，但牠們其實很瘦，「主人抱住貓的側邊，但牠的身體較瘦，毛炸出來蓋住手臂，因此看起來才會像被穿心」。

網友畫出「照片結構分析圖」。（圖翻攝自/grape）

過去還有人以「貓咪是液體」一說做研究，法國一名研究員安托萬（Marc-Antoine Fardin）看到網路上，有不少貓咪將自己塞進水桶或玻璃杯等照片，讓他覺得很有趣，因此透過科學探討貓咪否真的符合流體的條件，並於2014年發表「一隻貓能同時是固體和液體嗎？」的研究報告，他還因此獲得「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel prize）。