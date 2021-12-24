斯里蘭卡一名男子日前與朋友放風箏時，突然遇到一陣怪風，導致他被風箏捲上約12公尺高空，當場變成「人形風箏」，儘管朋友試圖將他拉下來，但風實在是太大，導致他一直飄在半空中，現場畫面曝光，讓不少人看了直冒冷汗。

男子撐了1分鐘後，最終因手麻而鬆手，所幸當時距離地面不高，他才沒有因此喪命。(影片來源/YouTube/Ragu Vlogs)

綜合外媒報導，斯里蘭卡賈夫納市（Jaffna）一名男子馬諾哈蘭（Nadarasa Manoharan），日前與7名朋友至佩德羅角（Point Pedro）放巨型風箏，期間突然颳起一陣強風，友人剛好全放手，馬諾哈蘭來不及鬆開手中的線，就被風箏帶上9至12公尺的高空。

馬諾哈蘭見大事不妙，緊緊抓著風箏線不敢鬆手，朋友們見狀慌成一團，期間不斷嘗試將風箏拉下來，花了一段時間才成功控制風箏，而當時已過了1分鐘多，馬諾哈蘭距離地面約4公尺高時，他才放手並摔在地上，所幸只受輕傷，沒有生命危險。

馬諾哈蘭事後表示，當他被吹到空中時，全程都沒有往下看，最後因為抓到手麻，所以才會放手。而風箏把人捲上天空的事件在台灣也曾發生，2020年8月新竹舉辦國際風箏節，當時一名女童被風箏尾端纏住，之後正好颳起一陣7級陣風，導致她被風箏捲上天，時長至少30秒，所幸會場上不少民眾出手幫忙，女童最後被眾人接住，才沒有因此摔傷。