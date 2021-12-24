日本網友日前分享一張奇特的照片，天空彷彿被設了結界，全部的雲朵全擠在畫面右側，與左側萬里無雲的藍天形成強烈對比，畫面曝光後網友全看傻眼。

原PO在推特帳號「@neinei_ninja250」透露，自己經常騎著紅色重機四處趴趴走，日前他一如往常騎車兜風時，抬頭一看卻發現天空出現奇特景象，並將畫面拍了下來。

只見照片右側布滿了魚鱗狀的高積雲，左側則是萬里無雲的湛藍天空，有趣的是，雲朵與藍天的分界正好與路上的電線重疊，乍看之下就像被「一分為二」，讓他忍不住驚呼「好奇特的雲！」

照片曝光後，短短3天就吸引逾10萬人按讚、1.8萬則分享，不少網友紛紛留言回應「誰設了結界？」、「被電線卡住了」、「名符其實『兩邊天』」、「強迫症表示：看了好舒服」；此外，包括四國、岡山等地的日本網友也不約而同看見這幕奇景，並將照片PO網分享。

不過也有網友指出，今年最強的寒潮，前幾天剛席捲日本，「很有可能是因為這樣形成了神秘的雲狀，這樣的情況也經常在急速降溫的時候出現」；另外也有人表示，這種地震雲是東日本大地震後，餘震時經常看到的雲。