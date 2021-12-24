17 m long Cymbospondylus youngorum is the biggest boy of the middle Triassic 😄 pic.twitter.com/9kPxJMAQRM — Anna⛏🐸🪲 (@palaeona) December 23, 2021

考古學家在美國內華達州的地質層中挖出2.4億年前（三疊紀中期）的巨大魚龍化石，包括魚龍的頭骨和前腿化石陸續出土，並且被歸類為新物種。團隊今（24日）在美國科學雜誌《Science》發布，據悉，這隻魚龍光是頭骨化石就達到189公分，比一般成年人還大，是當時最大的四肢動物，體型與現代的抹香鯨差不多。

根據《每日郵報》報導，大約2.46億年前，一隻身長17.7公尺、重約44.7噸的巨型爬行動物，在內華達州的海洋中徘徊。該化石被歸類為「杯椎魚龍屬（Cymbospondylus）」的新種「Yangorum」，其命名來自於挖掘調查工作者的名字。

波恩大學古生物學家指出，這種「杯椎魚龍」生物可能是地球上出現的第一個巨大生物，並於奧古斯塔山脈（Augusta Mountains）的岩層中所發現。

魚龍目是一種外形類似魚類和海豚的大型海生爬行動物，牠們生活在中生代的大多數時期，最早出現於約2.5億年前，比恐龍稍微早一點（2.3億年前），約9000萬年前消失。

It's finally out! Paper on the exceptionally large Jim 2! This paper shows an exceptionally quick increase in size following the Permian extinction for ichthyosaurs, with Cymbospondylus youngorum having a skull around ~2m. I'll probably write something more detailed later. pic.twitter.com/RaJNR3qwdi — Eddie Ardeo(they/them) (@Elisandre2002) December 23, 2021

根據最新發現的物種年齡，魚龍似乎只用了300萬年就進化到如此龐大的體型，而且牠們比鯨魚游得更快。而從魚龍三角形的頭骨形狀和尖尖的牙齒可以判定，是以魚類和菊石等生物為主食，或是捕食其他較小的魚龍。

事實上，C. youngorum的部分化石殘骸早在1998年就在奧古斯塔山脈出土，2011年9月，研究人員又在岩石中挖掘出一個保存良好的大型頭骨、前肢和胸骨化石。隨著研究的完成，C. youngorum已進入洛杉磯自然歷史博物館收藏展示，其研究結果也全數發表在美國科學雜誌《Science》上。