世界之大無奇不有，每個地方都擁有各自的習俗和儀式，日前就有一名男網友發現鄰居家門口點了一根紅色蠟燭，燭光在半夜顯得有些恐怖，就怕因此嚇到小孩，對此，就有內行人解答，這是源自於香港的習俗，用意是指引過世長輩回家。

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，半夜驚見鄰居家門口點了一根紅色蠟燭，好奇上網查詢後得知，似乎是代表家中有長輩過世，由於家中有4歲小孩，加上鄰居家門口只距離自家十幾個階梯「就怕小朋友比較敏感」，因此詢問有沒有需要特別注意的。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「南部這邊我是沒看過門口點蠟燭的習俗，因為我本身也做過師公」、「過世通常不會用紅蠟燭，有些民俗收驚、驅邪，會點紅蠟燭」、「如果怕孩子夜驚睡不好，可以求個平安符帶在身上，另外也可以洗抹草澡就沒事了」。

對此，就有內行人表示，這是來自香港的習俗，「門口蠟燭又稱為『長明燈』，粗身圓形蠟燭，外有透明高溫膠包著，底部有鋁製圓托，用作給先人引路回家之用。使用期間，需用鐵桶盛載，放置於大門口外，蠟燭需一支接著一支延續點著，直至先人『上山』後才停用，此外，蠟燭又分有紅色及白色兩種，先人年齡滿60歲者，使用紅色蠟燭，未過60歲者則用白色蠟燭」、「做法不盡相同，有些人用奶粉罐、也有油桶的、透明罩的，但應該都是有長輩過世」。