三秒膠是日常生活中用來沾黏修補，相當便利的好幫手，不過不少民眾經常抱怨，使用一、兩次後瓶口就會被黏著劑堵塞。對此，日本一間廠商特別分享了三秒膠的正確用法，不少網友一看驚呼「原來自己一直以來都用錯了！」

日本黏著劑廠商日前在推特上PO文透露，許多民眾在使用三秒膠等黏著劑時，經常將黏著劑直接擠在物品上，接著用瓶嘴來回塗抹，但其實這作法大錯特錯！因為這個動作不僅無法將物品黏貼牢固，也會造成瓶口堵塞，甚至導致瓶口內部硬化。

至於三秒膠的正確用法，就是在黏合的時候，將瓶嘴與物品保持一定距離，讓黏著劑自然「滴下」即可，這時滴落的黏著劑就會自行散開。例如要黏合10日圓硬幣大小的範圍時，只要滴1滴黏著劑就好；若是環狀物品則在上下左右各滴上1滴，千萬不要直接用瓶嘴塗抹一整圈。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「難怪每次用一、兩次就要丟掉，明明就還剩很多」、「天啊！原來我一直都用錯了」、「我每次都要用針刺破瓶嘴，現在知道了」、「原來是這樣才會使用一下子就掛掉」、「長知識了」。