不少民眾搭乘交通運輸時，為了坐得舒適，會調整椅背斜度，應付漫長車程。不過日前就有民眾抱怨，搭乘高鐵時，前座女乘客將椅背壓至最低，導致他下車時被困在位子上，不禁無奈問道「這行為是權利還是缺德？」不料貼文一出反被全場噓爆。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，搭乘高鐵時，前座女乘客一上車就將中間及靠走道的座位椅背壓至最低，害他到站後，即使同排乘客將腳縮到最裡面，他還是很難出去。也幸好前排女乘客當時不在座位上，同排乘客直接幫忙將前排椅背豎直，最後才能順利離開。

面對這次不愉快的搭車經驗，也讓原PO不禁忿忿不平的說，「會把椅背壓到這麼低的人，是缺德自私，還是既然高鐵座椅這樣設計，這就是她的權利？」他也建議，高鐵可以更改座椅設計，讓列車長可以在列車進站時控制全車座椅，將椅背豎直以便乘客上下車。

貼文一出隨即被網友一面倒狂轟，「高鐵設計就是權利啊」、「說個借過就能解決的事」、「那是他的權益，少拿道德來壓人」、「你真的覺得不舒服就去買商務艙，沒錢就將就」、「享受設備允許的需求我不覺得有何不可」。

不過也有人認為「看推文就知道台灣人很自私，只顧自己爽」、「權利又如何，講難聽點就是自我中心，不去想是否會給人造成麻煩」。