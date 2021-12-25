女性懷孕期間，胎兒會被包裹在羊膜囊裡，出生時透過子宮收縮，羊膜囊便會破掉使羊水外流，也表示孩子即將出生。英國一名女子分娩時羊水未破，嬰兒被包在羊膜囊裡出生，呈現「人魚嬰兒」的狀態，助產士也驚訝的說，她職涯中從未看過這種罕見情況。

嬰兒出生時仍被羊膜囊包裹，看起來像是一條人魚。

根據《利物浦迴聲報》（Liverpool Echo）報導，英國紹斯波特（Southport）一名孕婦皮特里（Jennifer Petrie），日前在蘭開夏（Lancashire）的醫院分娩池（birthing pool）裡，透過水中分娩的方式產下第一胎，特別的是，寶寶離開母體，羊膜囊竟沒有破，包著嬰兒一起出來。

皮特里提到，她在水中分娩時，羊膜囊沒有破掉，因此羊水也未流出，當下讓她感到很困惑，「之後我看到羊膜囊包著我的寶寶滑進水池，他看起來像是在水球裡，直到將寶寶抱起來時，羊膜才破掉」，助產士看到時也感到非常驚訝，因為在他們的職業生涯中，也未曾見過這種罕見情況。

Merseyside mums have shared their own 'surreal' birthing stories after baby's rare 'mermaid birth'https://t.co/pQIOSwPqtu — Liverpool Echo (@LivEchonews) December 20, 2021

皮特里說，生產時她未出現任何併發症，也沒感覺到疼痛，她與丈夫認為，能生出一個「美人魚寶寶」是吉兆。婦產科專家對此解釋，胎兒離開母體後，仍被包裹在羊膜囊裡，稱為「EN caul」，英文有「人魚誕生」（mermaid birth）的說法，自然發生機率約8萬分之一。