尿液與糞便的型態，都能反映出身體的狀況。大陸深圳一名26歲程式設計師，日前在老家外面小便時，發現尿液周圍竟爬滿螞蟻，讓他驚覺不對勁，便用手沾點尿液舔了一下，發現竟然有些甜，嚇得他趕緊就醫檢查，證實是罹患糖尿病。

根據陸媒報導，26歲小林是一名程式設計師，工作6年來，每天三餐都是叫外送，除此之外，他還特別喜歡喝飲料，導致他近2年來，體重從80公斤增加到90公斤，近日他有事回老家一趟，期間在屋外小便時，發現尿液周圍爬滿螞蟻，讓他驚覺不對勁，便用手沾了點尿液舔，發現果真是甜的，且比綠茶的甜度還甜一點。

小林上網查資料後，發現自己的症狀與糖尿病相符，因此趕緊到暨南大學附屬第一醫院檢查，確診患上糖尿病，之後便開始服藥，但因工作繁忙的因素，小林服藥不規律，還發生酮症酸中毒，差點喪命，之後送往醫院進行減重手術，術後正常飲食，1個月後成功減去13公斤，血糖才恢復正常。

家醫科醫師陳敬睿曾透露，糖尿病和高血壓若控制不當，可能會造成慢性腎臟病，甚至引發蛋白尿，糖尿病患者無論是否有服用藥物或注射胰島素，平時生活作息也很重要，均衡飲食和規律運動能夠控制血糖，若處於糖尿病前期，只要積極改變生活型態，部分患者也是有機會恢復正常血糖。