美國紐約一名57歲男子罹患怪病，導致他的鼻尖越來越長，長度甚至延伸到上唇，看起來宛如陰莖，嚴重影響生活，而且走在路上時，很多人總是用異樣眼光看他，導致他非常自卑，只能戴口罩躲躲藏藏，近日他終於接受手術，重拾信心。

根據《紐約郵報》報導，57歲男子康拉多（Conrado Estrada）6年前罹患怪病，鼻尖不斷增長，導致他進食、說話、呼吸都有困難，甚至還出現嚴重打鼾，他提到「鼻尖已經長到我的上嘴唇，所以每次吃東西，都會碰到湯匙」，不僅如此，出門時總會感受到旁人的異樣眼光，讓他變得越來越自卑，出門都會戴口罩遮掩。

康拉多花了6年的時間求醫，但都找不到解決辦法，5個月前找上倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）的整形外科醫師羅莫（Dr Thomas Romo），才終於看見一絲曙光。羅莫醫師坦言，這是罕見的「酒糟鼻」（Rhinophyma），通常好發於中年男性，患者鼻尖皮膚因皮脂腺增大而增厚，甚至長出粉刺變得坑坑巴巴，目前成因仍不清楚，但若未接受治療，病情會持續惡化。

羅莫提到，「我大概有20年沒看到酒糟鼻，康拉多看起來像一根陰莖掛在臉上」，近日康拉多接受手術後，順利恢復容貌後，他開心的說，「上帝派了一個天使來幫助我，這就是我對羅莫醫師的看法」，而羅莫則提到，這項手術不只改變病患的容貌，也改變了他的內心，人一旦有了信心，就會更有生產力，對社會是一件好事。