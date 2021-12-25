美國一名前兒童健美運動員8歲時，就擁有洗衣板般的腹肌，而且體脂肪只有1%，他的模樣曝光後，在當時引起轟動，擁有「小大力士」的稱號，如今事隔21年，他接受採訪再次掀起討論，身材與他兒時差很多，讓網友震驚不已。

前兒童健美選手桑德拉克長大了，過去洗衣板腹肌全消失，與兒時模樣差很多。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據《太陽報》報導，前兒童健美選手桑德拉克（Richard Sandrak）現年29歲，目前是一名好萊塢特技演員，經常演出從約15公尺高空中跳下，並在身上點火的表演，而如今他也不再舉重練身體，平時則是玩滑板，為了維持體力，也會做引體向上的練習。

桑德拉克小時候能擁有健美身材，全是父親帕維爾（Pavel）給予的壓力，帕維爾曾拿下世界武術冠軍，最初桑德拉克只是陪在父親身邊跟著做基礎練習，豈料之後卻增加訓練難度，他每天必須訓練7小時，做300次深蹲、600次伏地挺身及仰臥起坐等。

桑德拉克兒時與長大後的對比照。(圖翻攝自/YouTube/Inside Edition)

桑德拉克更在2004年拍攝紀錄片《世界上最強壯的男孩》（The World's Strongest Boy），當時他每個月能賺進數千美元，直到11歲，帕維爾因家暴妻子入獄，桑德拉克也從此與父親斷了聯繫，他也不再繼續健身，受訪時他坦言，在父親嚴格訓練下，他的童年幾乎是與世隔絕，受到父親控制，沒有上學，只是在家自學。

桑德拉克現在身高約182公分，雖然洗衣板腹肌已消失，但體態仍保養的很好，他表示「我不再舉重了，那很無趣。我對過去感到自豪，也不會討厭別人提到這段往事，只是我已經向前走，不會困在出名的那個時候」。