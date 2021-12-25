在餿水油食安風暴過後，不少民眾會自己煉製豬油、雞油，不過日前就有一名女網友透露，炸雞油時赫然發現裡頭多了一塊藍綠色的詭異條狀物，讓她急忙發文求助，對此，就有眼尖網友解答背後真相，更一面倒狂勸「千萬別弄破！」

原PO日前在臉書社團《家常菜》PO出炸雞油的照片，只見雞隻油脂不斷在油鍋裡慢慢融化，但不久後原PO卻發現油脂裡頭藏了一塊藍綠色的不明物體，色澤鮮亮且長寬相當於一般人的手指頭，看起來有點嚇人，不禁好奇問道「這是什麼？可以吃嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人指出這是「雞膽」，並急勸原PO千萬別弄破，「膽，不要弄破了，不然整個都毁了」、「那超苦的，千萬別弄破了」、「還好沒有弄破，否則那鍋雞油就苦了」、「通常都連在雞肝中間，破掉會很苦」。

除此之外，也有網友分享雞膽的特殊用途，「用雞的膽洗頭髮很柔順，頭皮屑都沒有了」、「我小時候尋麻疹，用雞膽洗澡就好了，因為很臭，沒用時都冰冷凍，要用時再退冰刺破，是老一輩的良藥」。