大陸不少地方還存在著「婚鬧惡習」，許多人假藉「鬧洞房」對新娘和伴娘伸出鹹豬手，招來不少惡評，雖然官方大力整頓，但效果有限。日前網路上流出多段婚鬧影片，讓網友看了罵聲連連，只見一名新娘被一群男賓客團團圍住，下秒慘遭掀衣襲胸，卻無法掙脫。

根據影片顯示，一名新娘手拿捧花，卻慘遭一群男賓客包圍狂擠，離譜的是，她身上的紅色中式禮服因此被迫掀起來，不僅肚子露出一大半，就連胸部也差點走光。影片中可見，新娘被擠到無法動彈，表情痛苦扭曲，胸前還出現一隻想偷偷襲胸的鹹豬手，就算旁邊有人大喊「快停」，但場面依舊混亂。

另一段影片則顯示，一名伴娘被當作婚鬧對象，先是被一名男子甩到床上，接著一票男賓客湧上將其團團包圍，並且高舉棉被，將伴娘不斷上下拋起「床震」，害伴娘裙子飛起，出現走光危機，充分顯示了對女性的不尊重。

婚鬧影片曝光後隨即在網路上瘋傳，不少大陸網友看了氣憤難平，紛紛喊話官方應該嚴加整頓，「趁著婚鬧占新娘便宜？」、「以後誰當伴娘誰後悔」、「這是有病的婚禮吧」、「結婚的意義到底是什麼呢？真是越看越不明白了」。