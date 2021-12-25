德國一名21歲女模特兒日前在抖音（TikTok）上透露，原本上星期要去閨密的婚禮當伴娘，沒想到因為自己穿上禮服後「太好看」，新娘竟然眼紅得叫她不用來婚禮，讓她感到相當錯愕。

影片中可見，耶爾迪茲（Alena Yildiz）穿上一襲無肩帶禮服，由於胸口的深V剪裁相當低，使得雪乳呼之欲出，加上禮服下擺開岔到大腿根部，搭配婀娜多姿的性感曲線，更加顯得香豔誘人。

沒想到當耶爾迪茲將試穿影片傳給身為新娘子的閨密看後，對方竟打電話抱怨她這樣穿太引人注目，讓新娘很沒安全感，還要她不用來婚禮了，兩人因此大吵一架。

耶爾迪茲無奈表示，由於該件禮服是經過閨密挑選的，而且自己還要自掏腰包花1200歐元（約新台幣3.7萬元）將禮服買下，明明另外5位伴娘的禮服樣式和自己差不多，沒想到閨密卻只針對自己，這讓她心裡很不平衡。

耶爾迪茲指出，她很遺憾最終錯過閨密的婚禮，畢竟先前兩人曾多次討論過彼此結婚應該是什麼樣子，自己原本也很替對方開心能夠找到一生所愛的人，結為連理。

影片曝光後已吸引逾1000萬人次觀看，不過當閨密看到影片後再度打電話痛罵她，雖然不知道兩人之後會不會和好，但耶爾迪茲語重心長的向所有女性喊話，那就是「另一個女人的美麗不會讓妳的美麗褪色」。