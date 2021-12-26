北京城是一座有著三千多年歷史的古都，不過翻開明清時期的北京城地圖，不難發現其城牆並非方正的形狀，獨獨缺了西北角，破壞了北京城整體的對稱性，就算期間試圖修建，也屢建屢塌，背後原因眾說紛紜。

綜合陸媒報導，北京城牆在元代時，整體結構是端正平直的長方形，不過到了明代重修時，卻屢建屢塌，就算明清兩代皇帝不斷修葺，西北角依舊躲不過坍塌的宿命。

圖為明代北京城地圖，明顯可見獨缺了西北角。（圖／翻攝自微博）

對此，有專家以玄學的角度解讀，認為西北方向是個缺口，而天地的八方有八座大山支撐著天體，其中支撐西北方向的山叫做「不周山」，而不周就是不交的意思。按照這種解釋，西北兩個方向不應該互相連接，而應該是缺口。

還有一說是，當初設計城牆時是設計成矩形的，但是明成祖朱棣不想墨守成規，就提筆在原有的設計圖紙上抹去了角。此後明代所建之城大都遵照四角缺一角的樣式，不過這種解釋也缺乏科學依據。

而最具有說服力的說法是，近代地質學家發現北京城牆西北角處有一條斷層帶，如果明代城牆修建為直角，就會剛好穿過斷層帶，導致城牆西北角地質不穩，經常被地震所震塌，最後明代政府只好略過直角，改建為斜角，奇妙的是，城牆竟再也沒有倒塌過。